"Самый быстрый браузер для Mac": Safari исполнилось 20 лет

По словам Apple, первоначальная версия Safari загружала страницы в три раза быстрее, чем Internet Explorer на Mac, может поэтому компания рекламировала Safari как "самый быстрый веб-браузер, когда-либо созданный для Mac".

Internet Explorer был браузером Mac по умолчанию с 1998 года до выхода OS X Panther с Safari в октябре 2003 года, в рамках пятилетнего соглашения между Apple и Microsoft.

Публичная бета-версия Safari была выпущена для OS X Jaguar в январе 2003 года. Среди ключевых особенностей браузера - движок рендеринга WebKit, обеспечивающий более высокую скорость просмотра веб-страниц, возможности поиска Google, интегрированные непосредственно в панель инструментов, улучшенное управление закладками, опциональная блокировка всплывающей рекламы, более простой процесс загрузки файлов и многое другое.

Мобильная версия Safari была выпущена для iPhone в 2007 году и для iPad в 2010 году. Браузер, кстати, продолжает использовать WebKit на всех платформах Apple.

И несмотря на очевидную популярность Google Chrome даже на компьютерах Mac, Apple утверждает, что Safari остается самым быстрым браузером для своих компьютеров и в среднем на 50% быстрее загружает часто посещаемые сайты, чем Chrome на Mac.