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Самый далёкий космический аппарат получил загадочную поломку«Вояджер-1» через 45 лет работы сбился
«Вояджер-1» является наиболее удалённым от Земли объектом из тех, что были созданы человеком. Мы до сих пор продолжаем получать от него сигналы. И последние сигналы очень любопытны.
NASA заявило, что, хотя зонд всё ещё работает должным образом, показания его системы ориентации, позиционирования и управления зондом (AACS), не соответствуют перемещениям и ориентации космического аппарата. То есть «Вояджер-1» запутался в своём местоположении.
Учёные отметили, что такая загадочная поломка является своего рода нормой на данном этапе миссии. Ведь «Вояджер-1» находится в космосе уже 45 лет. Специалисты заявили, что пока природа проблемы не будет лучше понята, команда не может предсказать, повлияет ли это на то, как долго космический аппарат сможет собирать и передавать научные данные.