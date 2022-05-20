Самый далёкий космический аппарат получил загадочную поломку

NASA заявило, что, хотя зонд всё ещё работает должным образом, показания его системы ориентации, позиционирования и управления зондом (AACS), не соответствуют перемещениям и ориентации космического аппарата. То есть «Вояджер-1» запутался в своём местоположении.

Учёные отметили, что такая загадочная поломка является своего рода нормой на данном этапе миссии. Ведь «Вояджер-1» находится в космосе уже 45 лет. Специалисты заявили, что пока природа проблемы не будет лучше понята, команда не может предсказать, повлияет ли это на то, как долго космический аппарат сможет собирать и передавать научные данные.