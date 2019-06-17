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Самый дешёвый тариф «Билайн» для пенсионеров появился во всех городах России

«Социальный пакет»
Тариф «Социальный пакет» от «Билайн», предназначенный для пенсионеров студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью стал доступен для подключения жителям почти всех городов России.

Стоимость пакета варьируется от 99 до 120 рублей в зависимости от города. Тариф пока недоступен только жителям Республики Крым и города Севастополь, а также Чукотского автономного округа.

Тариф включает в себя:

  • 200 исходящих минут на номера всех операторов области подключения;
  • Безлимитные звонки на российские номера «Билайн», даже после после исчерпания пакета;
  • 1000 SMS в месяц;
  • 3 ГБ мобильного интернета;
  • Безлимит на мессенджеры WhatsApp и Viber.

Также при подключении «Социального пакета» абоненты получат доступ к специальным опциям: «Мой Доктор» (сервис для удалённой консультации с врачами), «Доверительный платёж», безлимитный доступ к официальным порталам и сервисам государственных органов и служб, сервис онлайн-сурдоперевода, безлимитный доступ к социальным сетям и музыке (#можновсе) и 6 месяцев бесплатной подписки YouTube Music Premium.

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