Самый дешёвый тариф «Билайн» для пенсионеров появился во всех городах России

Стоимость пакета варьируется от 99 до 120 рублей в зависимости от города. Тариф пока недоступен только жителям Республики Крым и города Севастополь, а также Чукотского автономного округа.

Тариф включает в себя:

200 исходящих минут на номера всех операторов области подключения;

Безлимитные звонки на российские номера «Билайн», даже после после исчерпания пакета;

1000 SMS в месяц;

3 ГБ мобильного интернета;

Безлимит на мессенджеры WhatsApp и Viber.

Также при подключении «Социального пакета» абоненты получат доступ к специальным опциям: «Мой Доктор» (сервис для удалённой консультации с врачами), «Доверительный платёж», безлимитный доступ к официальным порталам и сервисам государственных органов и служб, сервис онлайн-сурдоперевода, безлимитный доступ к социальным сетям и музыке (#можновсе) и 6 месяцев бесплатной подписки YouTube Music Premium.