Самый эффективный в мире двигатель превратили в генератор чистой энергии

Wärtsilä 31, который является рекордсменом книги Гиннесса по эффективности, может вырабатывать от 4,6 МВт до 10,4 МВт при 720 и 750 об/мин и конфигурации от 8 до 16 цилиндров.

Версия двигателя 31SG-H2, разработанная финской компанией, может работать на природном газе, смеси природного газа и водорода или может быть модернизирована для работы на 100 % водороде. Кроме того, модель 31H2 с гибким выбором топлива может работать на водороде, природном газе или смешанном топливе. Эти модели станут крупнейшими в мире генераторами, работающими на водороде, и обеспечат возможность быстрого наращивания мощности для поддержки возобновляемых источников энергии, таких как солнце и ветер.

Концепция прошла первую фазу сертификации TÜV SÜD и планирует пройти полную сертификацию к 2026 году.

Надежность двигателей Wärtsilä подтверждена более чем миллионом часов работы и установками мощностью 1000 МВт. Эффективность и экономические показатели этой массивной машины по сравнению с крупными топливными элементами еще предстоит оценить.