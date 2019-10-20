Наука и технологии
Сегодня 19:16
Самый мощный атомный крейсер России признали бесполезным в конфликте с США
Он один «погоды не сделает»
Недавно американское издание Military Watch назвало самым опасным российским кораблём атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов». Российский полковник в отставке поспешил объяснить, почему на самом деле ввод в строй судна никак не повлияет на баланс сил между ВМФ России и ВМС США.
По словам полковника, у США имеются 11 авианосных ударных группировок, между тем, как у России — ни одной. Поэтому даже самый мощный атомный крейсер в одиночку не исправит ситуацию. По мнению эксперта, «Адмиралу Нахимову» требуется эскорт из других боевых кораблей, чтобы они обеспечивали противовоздушную и противокорабельную оборону.
Кроме того, полковник считает, что флот для России не так важен, как для США, ведь она — континентальная держава.
Самое читаемое