Самый мощный процессор для Android-смартфонов выпустили в разогнанной версии

Обновлённая платформа Snapdragon 855 Plus уже доступна ведущим OEM-производителям по всему миру. Коммерческие устройства на чипсете ожидаются во второй половине 2019 года.

Новая SoC должна обеспечить смартфонам повышенную производительность в играх, инструментах искусственного интеллекта и приложениях с дополненной реальностью. Snapdragon 855 Plus компания Qualcomm называет самой мощной мобильной платформой в своём портфолио.

SoC поддерживает 5G, благодаря модему X50. Он обеспечивает высокую скорость передачи данных и плавную работу приложений.