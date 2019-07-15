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Самый мощный процессор для Android-смартфонов выпустили в разогнанной версии

Мощнее у Qualcomm нет
Qualcomm представила обновлённую версию мобильной однокристальной платформы Snapdragon 855. В ней используются ядра Kryo 485 Prime частотой 2,96 ГГц, в то время как в предыдущей версии их частота равна 2,84 ГГц. Также на 15% повышена производительность графического ускорителя Adreno 640.

Обновлённая платформа Snapdragon 855 Plus уже доступна ведущим OEM-производителям по всему миру. Коммерческие устройства на чипсете ожидаются во второй половине 2019 года.

Новая SoC должна обеспечить смартфонам повышенную производительность в играх, инструментах искусственного интеллекта и приложениях с дополненной реальностью. Snapdragon 855 Plus компания Qualcomm называет самой мощной мобильной платформой в своём портфолио.

SoC поддерживает 5G, благодаря модему X50. Он обеспечивает высокую скорость передачи данных и плавную работу приложений.

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