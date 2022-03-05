Самый мощный телескоп изучит наиболее отдаленные уголки Солнечной системы

Эти тела, известные как объекты пояса Койпера или транснептуновые объекты, демонстрируют удивительное разнообразие в плане цвета, формы, размера, группировок (скоплений, пар и т.д.), а также геологической и атмосферной активности.

Хотя несколько космических аппаратов, включая космический аппарат НАСА "Новые горизонты", пролетали мимо этих тел, им удавалось наблюдать их лишь в течение короткого времени. С помощью чувствительных инфракрасных камер "Уэбба" ученые смогут изучать эти объекты в течение более длительного времени.

“С помощью "Уэбба" мы сможем получить информацию о химическом составе поверхности, что может дать нам некоторые подсказки о причинах существования различных формирований в поясе Койпера”, - сказала в своем заявлении Хайди Хаммель, научный сотрудник "Уэбба" по наблюдениям за Солнечной системой.

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" был запущен в декабре 2021 года и, как ожидается, полностью вступит в строй этим летом.