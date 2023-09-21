Самый мощный в мире рентгеновский лазер наконец включили

LCLS-II XFEL использует подземный сверхпроводящий ускоритель непрерывных волн длиной 3,2 км для ускорения электронов до скорости, близкой к скорости света. Затем эти электроны проходят через магнитные поля, которые заставляют их испускать когерентное рентгеновское излучение. В результате получается лазер, импульсы которого происходят миллион раз в секунду, что в 8000 раз быстрее, чем у предыдущей модели, и в 10 000 раз ярче.

Этот усовершенствованный рентгеновский лазер имеет широкий спектр применения, включая съемку химических реакций в реальном времени, анализ сложных молекул и помощь в разработке квантовых компьютеров. Он предлагает ученым мощный инструмент для изучения самых маленьких и самых быстрых явлений во Вселенной, способствуя открытиям в различных областях - от квантового материаловедения до здоровья человека.