«Самый несчастливый технологический брак»: отчёт раскрыл отношения между Apple и Samsung

Суть заключается в том, что Apple и Samsung — жёсткие конкуренты, но первая компания до сих пор полагается на дисплеи второй в своих продуктах. Причём компании сражаются на только на рынке, но даже и в зале суда.

Как пишет источник, Samsung настолько не доверяет Apple, что даже выдворяет её инженеров со своих предприятий. Так, в 2017 году сотрудники «яблочной» компании прилетели в Южную Корею из США на встречу с представителями отделения дисплеев Samsung. Однако там им дали понять, что не рады их видеть внутри предприятия и даже в офисном здании, оправдавшись необходимостью защищать конфиденциальность технологии OLED. В результате сотрудникам Apple пришлось разговаривать с южнокорейскими коллегами по видеосвязи из своих комнат в отеле.

Как отмечают журналисты, технологическая подкованность Samsung дала ей больше влиятельности в отношениях с Apple, чем есть у любого другого поставщика. Один из бывших сотрудников Apple вспоминает, как несколько лет назад Samsung заставила компанию принять поставки сотен тысяч дополнительных дисплеев MacBook, даже после того, как «яблочники» снизили свой прогноз спроса на этот продукт.