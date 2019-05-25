Самый первый сотрудник Uber покинул компанию

Грейвс присоединился к Uber в 2010 году, благодаря Twitter. Он ответил сооснователю Uber на твит, в котором тот искал менеджера по продукту. В итоге Грейвса взяли на пост гендиректора компании. До 2017 года он был старшим вице-президентом по глобальным операциям. А до недавнего времени и членом совета директоров компании.

Согласно заявлению, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам, Грейвс решил покинуть свой пост. Сообщается, что это не связано ни с какими разногласиями с руководством Uber.

Напомним, почти две недели назад компания объявила о выход на IPO. Цена акций Uber на сегодняшний день колеблется около 40-45$ за штуку. Таким образом, доля Грейвса рассчитывается как $1,4 миллиарда.