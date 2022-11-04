Самый высокий вулканический шлейф за всю историю наблюдений проник в мезосферу

Он является первым, который был замечен протянувшимся через нижние слои атмосферы в мезосферу, которая начинается на высоте около 50 км.

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хапаи к северу от Тонга 14 января считается одним из самых мощных за всю историю наблюдений, оно вызвало разрушительные цунами по всему Тихому океану и ударные волны по всему миру.