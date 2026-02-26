SanDisk выпустила «карманные» SSD: до 8 ТБ и 4000 мегабайт в секунду

Бюджетная линейка SanDisk Portable поскромнее — до 1000 МБ/с, но для повседневных дел этого хватает за глаза. Емкость — от 500 ГБ до 2 ТБ.

Первые две модели не боятся падений с трехметровой высоты, пыли и брызг воды (стандарт защиты IP65). Младшая модель выдерживает падение с двух метров. Данные защищены 256-битным аппаратным шифрованием.

Продажи SanDisk Extreme уже стартовали по цене от 260 долларов. Остальные новинки появятся на полках в течение года.