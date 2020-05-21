Санкции против Huawei могут лишить американцев работы

Представитель компании заявил, что Huawei выживет и адаптируется к изменениям. Проблема, в основном, коснётся американские компании и сотрудников. Huawei же столкнётся с неприятностями в краткосрочной перспективе, но в итоге всё наладит.

Пурди добавил, что работы могут лишиться 40-50 тысяч сотрудников Huawei и американских компаний, работающих с китайцами. Более 300 фирм из США могут обнаружить сильное влияние санкций на собственный бизнес.

Напомним, недавно в Китае заявили, что готовы добавить Apple и другие американские компании в список «ненадёжных организаций».