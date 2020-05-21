Наука и технологии
Сегодня 20:05
Санкции против Huawei могут лишить американцев работы
Так считают в китайской компании
Недавно США усугубили давление на Huawei, ужесточив экспортный контроль за своими технологиями в чипах. Представитель китайской компании, главный специалист по безопасности североамериканского подразделения Энди Пурди (Andy Purdy) прокомментировал ситуацию. По его словам, санкции против Huawei могут лишить американцев работы.
Представитель компании заявил, что Huawei выживет и адаптируется к изменениям. Проблема, в основном, коснётся американские компании и сотрудников. Huawei же столкнётся с неприятностями в краткосрочной перспективе, но в итоге всё наладит.
Пурди добавил, что работы могут лишиться 40-50 тысяч сотрудников Huawei и американских компаний, работающих с китайцами. Более 300 фирм из США могут обнаружить сильное влияние санкций на собственный бизнес.
Напомним, недавно в Китае заявили, что готовы добавить Apple и другие американские компании в список «ненадёжных организаций».