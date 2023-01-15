Санкции работают: импорт чипов в Китай впервые снизился с 2004 года

Это первое годовое падение с 2004 года. Ранее импорт рос: на 17% в 2021 году, на 22% в 2020 году и на 6,6% в 2019 году.

Снижение происходит на фоне того, что США ужесточают санкции в отношении продаж чипов Китаю. Так, в прошлом году Штаты ввели ограничения на экспорт некоторых видов полупроводников, используемых в искусственном интеллекте и суперкомпьютерах. А причина проста, США хотят не дать Китаю развивать собственную промышленность по производству чипов, а также нарастить военный потенциал.