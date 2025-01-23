Santee Cooper захотела достроить атомную «зомби»-станцию ради ИИ

Атомная электростанция Вирджил К. Саммер, на которой должны были быть установлены два новых реактора, столкнулась с огромными задержками и перерасходом средств, из-за чего она не получила 2 миллиарда долларов федеральных льгот и стала причиной банкротства компании Westinghouse, которая строила реакторы.

Теперь Santee Cooper надеется завершить проект с помощью технологических компаний, нуждающихся в дополнительной мощности для своих центров обработки данных с ИИ. Santee Cooper в поиске партнеров для достройки реакторов, надеясь продавать энергию компаниям, которые в ней нуждаются.