Саранча «балуется» каннибализмом: но у них есть системы защиты

Исследование показало, что каннибализм среди саранчи способствует ее роевому поведению. Когда саранча находится в непосредственной близости друг от друга, у нее повышается уровень серотонина и дофамина, что приводит к переходу от одиночного к стайному поведению.

Исследовательская группа провела эксперименты и выявила запаховый сигнал под названием фенилацетонитрил (PAN), который выделяется исключительно стайной саранчой.

Поведенческие тесты показали, что PAN действует как сдерживающий фактор для других саранчовых, снижая уровень каннибализма. Чтобы подтвердить функцию PAN, ученые генетически модифицировали саранчу, чтобы отключить его производство. Результаты показали значительное увеличение каннибализма, когда саранча не могла вырабатывать PAN.

Команда также обнаружила, что специфический обонятельный рецептор под названием OR70a очень чувствителен к PAN. Подавляя функцию этого рецептора, саранча демонстрировала более высокий уровень каннибализма, поскольку не могла воспринимать сигнал о «прекращении» пожирания себе подобных.