Саранча смогла определить рак у человека по запаху

Сначала учёные хирургическим путём обнажили мозг живой саранчи. Затем вставили электроды в него, а именно в зоны, которые получают сигналы от антенн насекомых, используемые для восприятия запахов. Команда также вырастила три разных типа клеток рака ротовой полости человека и здоровые клетки.

Мозг саранчи реагировал на каждый из типов клеток по-разному. Записанные паттерны электрической активности были настолько разными, что можно было идентифицировать их по записи. По словам учёных, это первый случай, когда мозг живого насекомого был испытан в качестве инструмента для обнаружения рака.

Исследователи отметили, что с научной точки зрения это действительно интересно, но с одобрением такого вида скрининга рака могут возникнуть проблемы. Неясно, будет ли людям комфортно использовать насекомых таким образом.