Саркофаг Чернобыльской АЭС перестал обеспечивать полную безопасность

Опубликовано 07 декабря 2025, 18:001 мин.
Саркофаг Чернобыльской АЭС перестал обеспечивать полную безопасностьМАГАТЭ оценило
МАГАТЭ сообщило, что «Новый безопасный конфайнмент» на Чернобыльской АЭС — конструкция, закрывающая разрушенный в 1986 году реактор, — потерял свои основные защитные функции. Такое заключение сделали специалисты агентства после комплексной проверки, проведённой на прошлой неделе, пишут Ведомости. Поводом для оценки стал удар беспилотника, произошедший в феврале.
По данным экспертов, атака вызвала сильный пожар внешней части стальной конструкции, предназначенной для предотвращения выбросов радиоактивных материалов. В результате саркофаг утратил способность надежно удерживать возможные выбросы. При этом несущие элементы и система мониторинга, к счастью, серьёзно не пострадали.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что повреждённую крышу уже частично отремонтировали, но этого недостаточно. Агентство рекомендует провести масштабные восстановительные и защитные работы.