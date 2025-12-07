Саркофаг Чернобыльской АЭС перестал обеспечивать полную безопасность

По данным экспертов, атака вызвала сильный пожар внешней части стальной конструкции, предназначенной для предотвращения выбросов радиоактивных материалов. В результате саркофаг утратил способность надежно удерживать возможные выбросы. При этом несущие элементы и система мониторинга, к счастью, серьёзно не пострадали.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что повреждённую крышу уже частично отремонтировали, но этого недостаточно. Агентство рекомендует провести масштабные восстановительные и защитные работы.