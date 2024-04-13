Саудовская Аравия готова возглавить «Интернет будущего» Web3: droppGroup

Аль Монаи считает, что истинный потенциал Web3 кроется не только в блокчейне, но и в его синергии с искусственным интеллектом (ИИ), машинным обучением (ML) и расширенной реальностью (XR). Эта конвергенция, по его мнению, способна изменить технологический ландшафт.

Одна из ключевых разработок droppGroup — droppLink, интеллектуальная сервисная платформа (ISP), которая решает важнейшую проблему развития ИИ — целостность данных. Используя технологию блокчейн, droppLink обеспечивает прослеживаемость и безопасность данных и результатов обучения ИИ, решая растущие проблемы, связанные с нарушением авторских прав и этичностью разработки ИИ.

Аль Монаи подчеркивает уникальное положение Саудовской Аравии, способной возглавить движение Web3. Страна, по его словам, может похвастаться молодым, технически подкованным населением с высоким интересом к играм, что создает благодатную почву для внедрения Web3. Кроме того, дальновидное руководство и стратегические инвестиции, такие как сделки с Saudi Aramco и NEOM, свидетельствуют о национальной приверженности инновациям Web3. Аравии

Компания droppGroup активно участвует в развитии Web3 в Саудовской Аравии. Она сотрудничает с такими крупными игроками, как Saudi Aramco и правительство Саудовской Аравии, а недавно запустила первый в стране MetaVerse.

Заглядывая в будущее, Аль Монаи считает, что ИИ-автоматизация будет играть центральную роль в росте Web3.