Саудовская Аравия может купить российское оружие из-за отказа США

Во-первых, это зенитная ракетная система С-400 «Триумф». Информация о том, что Саудовская Аравия хочет купить это оружие, появилась ещё в 2017 году. Но сделка так и не была завершена. Вероятно, из страха перед американскими санкциями.

Во-вторых, Саудовская Аравия может купить истребители Су-35С. Сейчас у неё есть почти 200 стареющих F-15 Eagles.

Помимо этого Саудовская Аравия интересуется АК-103, тяжёлой огнемётной системой ТОС-1А и противотанковым ракетным комплексом «Корнет». Саудовская военная промышленная компания (SAMI) уже закупила усовершенствованный вариант «Корнет-ЭМ».