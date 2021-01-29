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Саудовская Аравия может купить российское оружие из-за отказа США
Названы интересующие страну виды оружия
СМИ сообщили, что Саудовская Аравия может купить российское оружие из-за того, что США отказались сотрудничать с этой страной. Журналисты назвали пять видов вооружения, которые могут заинтересовать Саудовскую Аравию.
Во-первых, это зенитная ракетная система С-400 «Триумф». Информация о том, что Саудовская Аравия хочет купить это оружие, появилась ещё в 2017 году. Но сделка так и не была завершена. Вероятно, из страха перед американскими санкциями.
Во-вторых, Саудовская Аравия может купить истребители Су-35С. Сейчас у неё есть почти 200 стареющих F-15 Eagles.
Помимо этого Саудовская Аравия интересуется АК-103, тяжёлой огнемётной системой ТОС-1А и противотанковым ракетным комплексом «Корнет». Саудовская военная промышленная компания (SAMI) уже закупила усовершенствованный вариант «Корнет-ЭМ».