Саудовская Аравия поможет Electronic Arts выкупить себя за $50 млрд

Опубликовано 28 сентября 2025, 13:301 мин.
Саудовская Аравия поможет Electronic Arts выкупить себя за $50 млрдКрупнейший выкуп
Electronic Arts ведет переговоры о приватизации компании через крупнейший в истории выкуп с привлечением заемных средств — потенциальная сумма сделки достигает $50 млрд. В состав консорциума входят частная инвестиционная фирма Silver Lake, Саудовский фонд государственных инвестиций (PIF) и фонд Affinity Partners.
После новостей о переговорах акции EA подскочили почти на 15% и достигли рекордных $ 193,35, оценивая компанию примерно в $ 48 млрд.
PIF уже владеет около 10% EA и активно наращивает инвестиции в игровую индустрию, потратив $ 5 млрд на Scopely в 2023 году. Silver Lake имеет долю в Unity Software, чьи инструменты использует EA, а бывший CEO Unity ранее руководил EA.
Основной доход компания получает от спортивных игр FC и Madden NFL. Финансовые показатели остаются сильными: маржа валовой прибыли 79,1%,.