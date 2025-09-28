Саудовская Аравия поможет Electronic Arts выкупить себя за $50 млрд

После новостей о переговорах акции EA подскочили почти на 15% и достигли рекордных $ 193,35, оценивая компанию примерно в $ 48 млрд.

PIF уже владеет около 10% EA и активно наращивает инвестиции в игровую индустрию, потратив $ 5 млрд на Scopely в 2023 году. Silver Lake имеет долю в Unity Software, чьи инструменты использует EA, а бывший CEO Unity ранее руководил EA.

Основной доход компания получает от спортивных игр FC и Madden NFL. Финансовые показатели остаются сильными: маржа валовой прибыли 79,1%,.