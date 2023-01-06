Саудовская Аравия посадила в тюрьму сотрудников Википедии ради "контроля содержания"Одного на 32 года, другого на 8
Саудовская Аравия посадила в тюрьму двух администраторов Википедии в попытке контролировать содержание сайта, сообщает The Guardian. Ранее бывший сотрудник Twitter был посажен в тюрьму в США за шпионаж в пользу Саудовской Аравии.
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По словам активистов, одного администратора посадили в тюрьму на 32 года, а другого приговорили к восьми годам лишения свободы. Расследование, проведенное головной организацией Wikimedia, показало, что саудовское правительство проникло в руководящий состав Википедии в регионе, а граждане Саудовской Аравии действовали или были вынуждены действовать в качестве агентов, заявили две правозащитные группы.
"Аресты Усамы Халида и Зияда аль-Софиани, с одной стороны, и проникновение в Википедию, с другой, показывают ужасающий аспект того, как правительство Саудовской Аравии хочет контролировать Википедию", - заявил директор по исследованиям одной из правозащитных организаций.