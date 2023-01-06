Саудовская Аравия посадила в тюрьму сотрудников Википедии ради "контроля содержания"

По словам активистов, одного администратора посадили в тюрьму на 32 года, а другого приговорили к восьми годам лишения свободы. Расследование, проведенное головной организацией Wikimedia, показало, что саудовское правительство проникло в руководящий состав Википедии в регионе, а граждане Саудовской Аравии действовали или были вынуждены действовать в качестве агентов, заявили две правозащитные группы.

"Аресты Усамы Халида и Зияда аль-Софиани, с одной стороны, и проникновение в Википедию, с другой, показывают ужасающий аспект того, как правительство Саудовской Аравии хочет контролировать Википедию", - заявил директор по исследованиям одной из правозащитных организаций.