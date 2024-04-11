Саудовская Аравия умерила пыл в амбициозном проекте мегаполиса в пустыне

Наследный принц Мухаммед бин Салман представил проект The Line в 2021 году как центральный элемент плана диверсификации экономики Саудовской Аравии. Цель проекта — создать устойчивый высокотехнологичный город для 9 миллионов человек на узкой территории. Однако проект с самого начала столкнулся с критикой: принудительное переселение, изменение концепции и проблемы с бюджетом, что привело к финансовым ограничениям.

Рекламные материалы представляли The Line как чудо городского дизайна с высокоскоростными поездами и искусственным интеллектом в шаговой доступности для жителей. Критики, однако, смотрели на проект сквозь призму другой перспективы. Статья в New York Times описывает видение как «высокомерное», сочетающее религиозный символизм с «королевской грандиозностью».