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Наука и технологии
Опубликовано 11 апреля 2024, 14:31
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Саудовская Аравия умерила пыл в амбициозном проекте мегаполиса в пустыне

Пока что всё под вопросом
Футуристический мегаполис The Line со стеклянными стенами, который должен протянуться на 168 км по пустыне Саудовской Аравии, натолкнулся на серьезное препятствие. Первоначальные планы проекта стоимостью 1,5 триллиона долларов были значительно сокращены, и теперь строительство будет сосредоточено всего лишь на 2,4-километровом участке к 2030 году.
Саудовская Аравия умерила пыл в амбициозном проекте мегаполиса в пустыне
© Ferra

Наследный принц Мухаммед бин Салман представил проект The Line в 2021 году как центральный элемент плана диверсификации экономики Саудовской Аравии. Цель проекта — создать устойчивый высокотехнологичный город для 9 миллионов человек на узкой территории. Однако проект с самого начала столкнулся с критикой: принудительное переселение, изменение концепции и проблемы с бюджетом, что привело к финансовым ограничениям.

Рекламные материалы представляли The Line как чудо городского дизайна с высокоскоростными поездами и искусственным интеллектом в шаговой доступности для жителей. Критики, однако, смотрели на проект сквозь призму другой перспективы. Статья в New York Times описывает видение как «высокомерное», сочетающее религиозный символизм с «королевской грандиозностью».