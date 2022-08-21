Сбер: алгоритмы искусственного интеллекта помогут увеличить ВВП страны

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Сбер: алгоритмы искусственного интеллекта помогут увеличить ВВП страныОни уже помогли заработать самому Сберу
Специалисты Сбера подсчитали и сообщили, что внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в различных отраслях российской экономики может дать дополнительный прирост ВВП страны на 1% уже в 2025 году.
Об этом рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. Он отметил, что системы ИИ помогут увеличить такие показатели как скорость, качество, персонализация, экономическая эффективность в 5-7 раз.
Сбер также рассказал, что финансовый эффект от внедрения ИИ в самой компании в 2021 году составил 205 млрд рублей. В этом году планируют выйти на 230-250 млрд рублей.
Что касается самих систем ИИ, то у Сбера есть такие:
- LightAutoML (LAMA). Заменяет, собственно, дата-сайентистов, то есть разработчиков систем искусственного интеллекта.
- Kandinsky. Модель генерации изображений по текстовому описанию на русском языке.
- SciARTM. Обнаруживает научные тренды в области ИИ.