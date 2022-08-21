Сбер: алгоритмы искусственного интеллекта помогут увеличить ВВП страны

Об этом рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. Он отметил, что системы ИИ помогут увеличить такие показатели как скорость, качество, персонализация, экономическая эффективность в 5-7 раз.

Сбер также рассказал, что финансовый эффект от внедрения ИИ в самой компании в 2021 году составил 205 млрд рублей. В этом году планируют выйти на 230-250 млрд рублей.

Что касается самих систем ИИ, то у Сбера есть такие: