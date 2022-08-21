Наука и технологии
Сегодня в 12:15
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Сбер: алгоритмы искусственного интеллекта помогут увеличить ВВП страны

Они уже помогли заработать самому Сберу
Специалисты Сбера подсчитали и сообщили, что внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в различных отраслях российской экономики может дать дополнительный прирост ВВП страны на 1% уже в 2025 году.
Сбер: алгоритмы искусственного интеллекта помогут увеличить ВВП страны

Об этом рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. Он отметил, что системы ИИ помогут увеличить такие показатели как скорость, качество, персонализация, экономическая эффективность в 5-7 раз.

Сбер также рассказал, что финансовый эффект от внедрения ИИ в самой компании в 2021 году составил 205 млрд рублей. В этом году планируют выйти на 230-250 млрд рублей.

Что касается самих систем ИИ, то у Сбера есть такие:

  • LightAutoML (LAMA). Заменяет, собственно, дата-сайентистов, то есть разработчиков систем искусственного интеллекта.
  • Kandinsky. Модель генерации изображений по текстовому описанию на русском языке.
  • SciARTM. Обнаруживает научные тренды в области ИИ.
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