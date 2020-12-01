Сбер будет предлагать вместо карт электронный кошелёк

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на зампреда правления банка. По его словам, в будущем все деньги клиента будут храниться в одном месте. Также через кошелёк он будет иметь доступ к бонусам и сможет получать кредитные средства.

Ещё одна особенность кошелька — возможность настройки каскадного списания. Это значит поочерёдное списание средств. Например, сначала при покупке будут списаны бонусы «Спасибо», затем — деньги с дебетовой карты, а уже после с кредитной, если на предыдущей недостаточно средств. Сейчас списание возможно только с одной конкретной карты. Чаще всего ситуация с недостатком средством происходит при автоматической попытке списать плату за подписки. С кошельком Сбера в такой ситуации деньги просто спишутся с другой карты клиента.