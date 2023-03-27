«Сбер Еаптека» начала продавать рецептурные лекарства через интернет

«Сбер Еаптека» начала продавать рецептурные лекарства через интернетПока только в Белгороде
«Сбер Еаптека» запустил тестовые онлайн-продажи и доставку рецептурных лекарств из перечня Минздрава России в Белгороде и пригородных районах.
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Чтобы купить лекарство онлайн, нужно всё-таки заранее получить электронный рецепт у лечащего врача. Затем на сайте «Сбер Еаптеки» его надо найти и добавить в корзину. После этого сервис предложит пройти авторизацию или дать согласие на автоматическую сверку личных данных с реестром рецептов в региональной ЕГИСЗ. При подтверждении электронного рецепта появится возможность оформить курьерскую доставку. При доставке нужно показать курьеру документ, подтверждающий личность.
Рецептурные лекарства также можно заказать с самовывозом. В Белгородской области есть 74 аптеки, где это возможно.
В будущем такая же услуга появится и в других регионах России.