Сбер и Microsoft создали систему управления роботами на основе искусственного интеллекта
Из пресс-релиза компаний следует, что разработанная система позволяет обучить роботов манипулировать физическими объектами непостоянной формы так же, как это делает человек. Задача проекта — освободить людей от механически сложной рутинной работы с роботами, но при этом обеспечить их безопасность.
Систему уже протестировали в Лаборатории робототехники Сбера:
Сообщается, что работа над проектом длилась больше года. Исследователи решали практическую задачу: им нужно было создать технологию выгрузки инкассаторских мешков с монетами с помощью робота-манипулятора. Мешки имеют непостоянную форму из-за подвижного центра тяжести, поэтому роботу сложнее вычислить их положение. Для расчёта применили методы глубокого обучения и обучения с подкреплением. Успешность выполнения задачи достигла 95%.