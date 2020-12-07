Сбер и Microsoft создали систему управления роботами на основе искусственного интеллекта

Из пресс-релиза компаний следует, что разработанная система позволяет обучить роботов манипулировать физическими объектами непостоянной формы так же, как это делает человек. Задача проекта — освободить людей от механически сложной рутинной работы с роботами, но при этом обеспечить их безопасность.

Систему уже протестировали в Лаборатории робототехники Сбера: