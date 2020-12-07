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Сбер и Microsoft создали систему управления роботами на основе искусственного интеллекта

Робот смог сам таскать мешки
Сбер и Microsoft создали систему управлениями роботами на основе искусственного интеллекта, чтобы они могли взаимодействовать с физическим миром. Разработку можно применять даже во время спасательных операций.

Из пресс-релиза компаний следует, что разработанная система позволяет обучить роботов манипулировать физическими объектами непостоянной формы так же, как это делает человек. Задача проекта — освободить людей от механически сложной рутинной работы с роботами, но при этом обеспечить их безопасность.

Систему уже протестировали в Лаборатории робототехники Сбера:

Сообщается, что работа над проектом длилась больше года. Исследователи решали практическую задачу: им нужно было создать технологию выгрузки инкассаторских мешков с монетами с помощью робота-манипулятора. Мешки имеют непостоянную форму из-за подвижного центра тяжести, поэтому роботу сложнее вычислить их положение. Для расчёта применили методы глубокого обучения и обучения с подкреплением. Успешность выполнения задачи достигла 95%.