Наука и технологии
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Сбер начнёт делать пластиковые окна из старых банковских карт
Окна для отделений банка
Представитель Сбера рассказал журналистам, что банк планирует делать пластиковые окна из старых или невостребованных карт. Уже сейчас компания занимается переработкой пластиковых стаканчиков: делает из них ручки.
Об этом «РИА Новости» поведал первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин. По его словам, в сфере экологии у банка есть уже более 150 проектов. Сейчас компания начинает проект по переработке старых банковских карт в окна для отделений.
Собеседник отметил, что сейчас со стороны клиентов, сотрудников, акционеров и инвесторов Сбера наблюдается сильный запрос на экологические проекты. Ведяхин отметил, что это стало особенно заметно в пандемию. Люди начали испытывать тревогу за будущее и хотеть от бизнеса участия в решении социально значимых проблем.