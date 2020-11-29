Сбер начнёт делать пластиковые окна из старых банковских карт

Об этом «РИА Новости» поведал первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин. По его словам, в сфере экологии у банка есть уже более 150 проектов. Сейчас компания начинает проект по переработке старых банковских карт в окна для отделений.

Собеседник отметил, что сейчас со стороны клиентов, сотрудников, акционеров и инвесторов Сбера наблюдается сильный запрос на экологические проекты. Ведяхин отметил, что это стало особенно заметно в пандемию. Люди начали испытывать тревогу за будущее и хотеть от бизнеса участия в решении социально значимых проблем.