Наука и технологии
Сегодня 17:11
Сбер начнёт принимать жалобы на качество услуг ЖКХ
Через сервис, который купит
Сбер купит контрольную долю владельца платформы для управления домами Doma.ai. Банк хочет встроить этот сервис в экосистему Сбера для развития индустрии ЖКХ.
Пока сумма сделки неизвестна. После неё доля Сбера составит 78,04%. Сообщается, что Сбер не только интегрирует сервис в свою экосистему, но и расширит его возможности.
Платформа Doma.ai запустилась в 2018 году. К ней должны подключаться управляющие компании. После этого они получают диспетчер для распределения задач между работниками и контроля их выполнения, личный кабинет и инструменты для отслеживания того, довольны ли жители оказываемыми услугами. Жители же получают доступ к личному кабинету и мобильному приложению. Там они могут оплачивать коммунальные услуги и писать управляющей компании, в том числе жалобы.