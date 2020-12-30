Сбер начнёт принимать жалобы на качество услуг ЖКХ

Пока сумма сделки неизвестна. После неё доля Сбера составит 78,04%. Сообщается, что Сбер не только интегрирует сервис в свою экосистему, но и расширит его возможности.

Платформа Doma.ai запустилась в 2018 году. К ней должны подключаться управляющие компании. После этого они получают диспетчер для распределения задач между работниками и контроля их выполнения, личный кабинет и инструменты для отслеживания того, довольны ли жители оказываемыми услугами. Жители же получают доступ к личному кабинету и мобильному приложению. Там они могут оплачивать коммунальные услуги и писать управляющей компании, в том числе жалобы.