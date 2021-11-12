Сбер научил своих виртуальных ассистентов общаться как люди

Наука и технологии
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Сбер научил своих виртуальных ассистентов общаться как людиБлагодаря продвинутой языковой модели
Сбер объявил, что его виртуальные ассистенты Джой и Афина стали первыми в России, которые разговаривают при помощи генеративной модели естественного языка ruGPT-3. Это русскоязычная версия наиболее продвинутой языковой модели в мире, которая может генерировать реалистичные тексты.
Модель ruGPT-3 имеет 760 млн параметров. Теперь ассистенты могут лучше понимать пользователей и давать оригинальные и неожиданные ответы на разные запросы.
Отмечается, что модель ruGPT-3 была дополнительно обучена, чтобы ассистенты могли вести диалоги в соответствии со своими характерами. Афине или Джою можно сказать: «Давай поболтаем». После этого откроется диалоговое окно.
Джой доступен на любом умном устройстве Sber, в мобильных приложениях Салют или СберБанк Онлайн, а также телевизорах под управлением Салют ТВ.
Также ассистенты теперь могут посоветовать фильм в соответствии со вкусами и настроением пользователя.
Источник: Sber