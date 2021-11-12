Сбер научил своих виртуальных ассистентов общаться как люди

Отмечается, что модель ruGPT-3 была дополнительно обучена, чтобы ассистенты могли вести диалоги в соответствии со своими характерами. Афине или Джою можно сказать: «Давай поболтаем». После этого откроется диалоговое окно.

Джой доступен на любом умном устройстве Sber, в мобильных приложениях Салют или СберБанк Онлайн, а также телевизорах под управлением Салют ТВ.

Также ассистенты теперь могут посоветовать фильм в соответствии со вкусами и настроением пользователя.