Сбер назвал российские города с самым высоким риском заражения коронавирусом

Об исследовании пишет РБК. Аналитики использовали сервис симптом-чекер. Оказалось, что проще всего заразиться в Перми и Воронеже — риск на 15% выше, чем в среднем по стране. Далее идут Иркутск и Новосибирск (на 7% выше).

Риск заразиться в Хабаровске, Красноярске, Челябинске, Омске и Саратове аналогичен среднему по России. Городами, в которых вероятность заражения ниже всего, стали Москва, Краснодар и Нижний Новгород. Риск заражения ниже среднего также наблюдается в Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Тюмени, Владивостоке, Санкт-Петербурге.

На момент публикации новости, в России обнаружили более 24 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.