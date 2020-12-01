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Сбер перенёс героя «Иван Васильевич меняет профессию» в реалии 2020 года

«Храните деньги в Сберегательной кассе»
Сбер в новой рекламе перенёс героя «Иван Васильевич меняет профессию» Жоржа Милославского в реалии 2020 года. Для этого банк использовал технологию deepfake.

Ролик начинается со знаменитой фразы «Граждане! Храните деньги в Сберегательной кассе!». Затем Милославский переносится в 2020 год и узнаёт, что Сбер теперь «больше чем банк». Персонаж едет на такси «Ситимобил», использует сервис «СберЗдоровье», включает музыку в «СберЗвуке», смотрит на биометрическую аутентификацию, расплачивается смартфоном через SberPay и т.д.

VC.ru пишет, что голос Милославского воссоздала «Группа ЦРТ» из экосистемы Сбера с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Напомним, героя Милославского сыграл Леонид Куравлёв в 1973 году. Сейчас актёру 84 года.