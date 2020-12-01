Сбер перенёс героя «Иван Васильевич меняет профессию» в реалии 2020 года

Ролик начинается со знаменитой фразы «Граждане! Храните деньги в Сберегательной кассе!». Затем Милославский переносится в 2020 год и узнаёт, что Сбер теперь «больше чем банк». Персонаж едет на такси «Ситимобил», использует сервис «СберЗдоровье», включает музыку в «СберЗвуке», смотрит на биометрическую аутентификацию, расплачивается смартфоном через SberPay и т.д.