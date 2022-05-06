Наука и технологии
Вчера в 16:31
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Сбер пообещал стать независимым от иностранных сервисов для умного дома

Заведёт собственное облако
Сбер сообщил, что создаст полностью независимую от иностранных сервисов инфраструктуру для платформы умного дома. Компания обещает сделать это к концу 2022 года.
Сбер пообещал стать независимым от иностранных сервисов для умного дома

Инфраструктура будет построена на базе собственного облака Сбера. Помимо этого, выйдет линейка устройств с новой прошивкой. К концу 2022 года в продаже должны появиться обновлённые смарт-лампы, а позднее — розетки, реле и светодиодные ленты Sber.

В Сбере утверждают, что полный переход на сервера SberCloud, расположенные в разных регионах России, позволят равномерно распределить нагрузку. Прошивка же должна обеспечить лёгкое и более быстрое обновление устройств.

Вчера СМИ сообщили, что новые умные лампы, светодиодные ленты, реле и розетки Sber перестали работать и не могут подключиться к сети в результате санкций.

Источник:Сбер
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