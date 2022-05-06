Сбер пообещал стать независимым от иностранных сервисов для умного дома

Инфраструктура будет построена на базе собственного облака Сбера. Помимо этого, выйдет линейка устройств с новой прошивкой. К концу 2022 года в продаже должны появиться обновлённые смарт-лампы, а позднее — розетки, реле и светодиодные ленты Sber.

В Сбере утверждают, что полный переход на сервера SberCloud, расположенные в разных регионах России, позволят равномерно распределить нагрузку. Прошивка же должна обеспечить лёгкое и более быстрое обновление устройств.

Вчера СМИ сообщили, что новые умные лампы, светодиодные ленты, реле и розетки Sber перестали работать и не могут подключиться к сети в результате санкций.