Сбер представил платформу голосового ИИ для революции в обслуживании клиентов

Внедряемое дочерней компанией Сбера - «Сбер Бизнес Софт» - решение аккумулирует, обрабатывает и тщательно анализирует диалоги из различных каналов, включая чаты, звонки и даже аудиосообщения. Предназначенный для компаний различных отраслей, Voice AI автоматически загружает данные о взаимодействии в пользовательскую панель, обеспечивая бесшовную интеграцию с внутренними бизнес-системами, такими как CRM, ERP и BI, для обогащения данных в режиме реального времени.

Платформа, основанная на моделях искусственного интеллекта, анализирует разговоры, выявляет тенденции, классифицирует диалоги, формирует отчеты и оценивает работу операторов. Благодаря удобному интерфейсу и интеллектуальному механизму поиска Voice AI не требует специального обучения. Он решает важнейшие бизнес-задачи - от понимания потребностей клиентов и контроля эффективности работы сотрудников до выявления мошеннических схем.

Как отметил Анатолий Попов, заместитель председателя правления, «платформа только выходит на рынок, но это абсолютно зрелый продукт. Пока платформа поставляется в режиме on-premise, но уже в 2024 г. мы рассчитываем вывести её в SaaS. Это сделает её доступной даже для небольших компаний, что поможет предпринимателям повысить удовлетворённость клиентов, а значит, и их лояльность»