"Сбер" рассказал о решении проблемы мошеннических колл-центров в колониях

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"Сбер" рассказал о решении проблемы мошеннических колл-центров в колонияхЗа это он также благодарит ФСИН
Проблема мошеннических колл-центров, которые располагались на территории колоний, решена. Об этом сообщает “Коммерсантъ” со ссылкой на заместителя правления Сбербанка Станислава Кузнецова
Как сообщил Кузнецов, эксперты Сбербанка в свое время вскрыли проблему, что очень большое количество колл-центров работало с территории российских колоний. Статистика трех-четырехлетней давности говорила, что около 40% всех мошеннических звонков совершалась с территории Украины, около 40% — с территории российских колоний и тюрем, около 20% — с территории других точек, сопредельных стран или с территории России.
Сейчас мы видим только единичные какие-то факты, когда на наших системах мониторинга мы видим трансакции, которые проходят как мошеннические из тюрем, либо из колоний. Мы считаем, что проблема колл-центров в российских колониях решена и решена прежде всего руководством ФСИН
Станислав Кузнецов
Заместителя правления Сбербанка