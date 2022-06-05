"Сбер" рассказал о решении проблемы мошеннических колл-центров в колониях

Как сообщил Кузнецов, эксперты Сбербанка в свое время вскрыли проблему, что очень большое количество колл-центров работало с территории российских колоний. Статистика трех-четырехлетней давности говорила, что около 40% всех мошеннических звонков совершалась с территории Украины, около 40% — с территории российских колоний и тюрем, около 20% — с территории других точек, сопредельных стран или с территории России.