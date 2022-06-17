Сбер разрешил оплачивать товары с карты частями

Сервис так и называется «Плати частями». Воспользоваться им можно будет при покупках от тысячи до 30 тысяч рублей. Части платежа будут списываться с интервалом в две недели. Отмечается, что воспользоваться сервисом смогут не только клиенты Сбера.

Подобные услуги предлагают Яндекс («Сплит»), «Тинькофф» («Долями»), ЦФТ (PayStep) и маркетплейс Ozon. Эксперты предупреждают, что такие сервисы могут ждать трудности в будущем. Как пишет «Коммерсант», доходы населения России падают, что сказывается на объёмах онлайн-торговли. Впрочем, в теории BNPL позволит интернет-магазинам увеличить средний чек, повысить продажи и число новых лояльных клиентов.