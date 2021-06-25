Сбер создал систему автопилота для сельскохозяйственной техники

Система автономного управления работает на основе искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot. Ранее использовать её могли лишь клиенты крупного и среднего бизнеса. Сделку заключило, например, фермерское хозяйство из Саратова. Авторы проекта говорят, что видят теперь повышенный интерес малого бизнеса к роботизации уборки.

Сообщается, что система Cognitive Agro Pilot совместима с любой маркой комбайнов. Кроме того, она позволяет управлять трактором и опрыскивателем. Механизатор может доверить управление техникой роботу-помощнику, а сам сконцентрируется на контроле качества сбора урожая. Отмечается, что Cognitive Agro Pilot сокращает сроки уборочных работ до 25%, а прямые потери урожая — на 8–13%.