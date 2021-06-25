Наука и технологии
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Сбер создал систему автопилота для сельскохозяйственной техники

Уже предлагает её малому бизнесу
Сбер открыл доступ к системе автономного управления сельхозтехникой. Ею уже могут воспользоваться малые предприниматели.
Сбер создал систему автопилота для сельскохозяйственной техники

Система автономного управления работает на основе искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot. Ранее использовать её могли лишь клиенты крупного и среднего бизнеса. Сделку заключило, например, фермерское хозяйство из Саратова. Авторы проекта говорят, что видят теперь повышенный интерес малого бизнеса к роботизации уборки.

Сообщается, что система Cognitive Agro Pilot совместима с любой маркой комбайнов. Кроме того, она позволяет управлять трактором и опрыскивателем. Механизатор может доверить управление техникой роботу-помощнику, а сам сконцентрируется на контроле качества сбора урожая. Отмечается, что Cognitive Agro Pilot сокращает сроки уборочных работ до 25%, а прямые потери урожая — на 8–13%.