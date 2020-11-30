Сбер создаст конкурента Яндекс.Маркету

Сообщается, что задачей маркетплейса Сбера станет завоевание сильных позиций в ключевых направлениях. Это товары повседневного спроса, техника и электроника, одежда и обувь, красота и здоровье. Кроме того, Сбер поможет торгующим на маркетплейсе магазинам: предоставит инструменты аналитики и продвижения, при необходимости профинансирует рост их бизнеса.

В Сбере отметили, что будут использовать опыт маркетплейса «Беру». Для клиентов на новой площадке компания обещает широкий выбор, конкурентные цены и гарантию качества.

Напомним, с 1 октября «Беру» стал частью Яндекс.Маркета. Сейчас добавить какой-либо товар можно сразу в корзину Яндекс.Маркета и оформить заказ там же.