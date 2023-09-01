Сбер учит ИИ писать код: встречайте, GigaCode

Сбер учит ИИ писать код: встречайте, GigaCodeНо его вы пока не получите
Сбер разработал ИИ-помощника GigaCode для, как можно понять из названия, написания кода. В настоящее время он используется внутри компании. Банк зарегистрировал программу в Роспатенте и приобрел домен gigacode.ru, сообщает vc со ссылкой на «Коммерсантъ».
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Как сообщили в пресс-службе Сбера, в настоящее время сервисом пользуются несколько тысяч специалистов компании. В пресс-службе также отметили, что «в ближайшие месяцы» GigaCode станет доступен и для внешних разработчиков, однако конкретные детали не были раскрыты.
ИИ-помощник способен генерировать наиболее вероятное продолжение кода на основе искомого фрагмента. Он поддерживает такие языки, как Java, JavaScript, Python, TypeScript, C/C++ и другие, а также такие среды разработки, как IDEA, PyCharm, VSCode и Jupyter.
GigaCode разрабатывается параллельно с сервисом GigaChat. В его основе лежит ансамбль нейросетевых моделей, в том числе с десятками миллиардов параметров.