Сбер учит ИИ писать код: встречайте, GigaCode

Как сообщили в пресс-службе Сбера, в настоящее время сервисом пользуются несколько тысяч специалистов компании. В пресс-службе также отметили, что «в ближайшие месяцы» GigaCode станет доступен и для внешних разработчиков, однако конкретные детали не были раскрыты.

ИИ-помощник способен генерировать наиболее вероятное продолжение кода на основе искомого фрагмента. Он поддерживает такие языки, как Java, JavaScript, Python, TypeScript, C/C++ и другие, а также такие среды разработки, как IDEA, PyCharm, VSCode и Jupyter.

GigaCode разрабатывается параллельно с сервисом GigaChat. В его основе лежит ансамбль нейросетевых моделей, в том числе с десятками миллиардов параметров.