Сбер выпустил на дороги Москвы первые беспилотные автомобили

В частности, беспилотники пройдут испытания высокой влажностью, отрицательной температурой, плохой обзорностью и тяжёлой дорожной обстановкой.

Сбер также поделился своими планами по проекту беспилотных автомобилей. До конца года в компании намерены довести число автономных машин до десяти. В следующем году количество продолжит расти.

Стоит отметить, что беспилотные автомобили Сбера уже прошли предварительные испытания. Также машины получили разрешения на движение по дорогам общего пользования. От остальных автомобилей беспилотники Сбера отличаются логотипом на кузове и знаку «А» на двери багажника. Пока машины не могут двигаться без контролирующего ситуацию водителя.