Сбер запустил сервис для защиты бабушки от мошенников

Наука и технологии
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Сбер запустил сервис для защиты бабушки от мошенниковТеперь операции родственников вы можете подтверждать сами
Сбер запустил сервис проверки операций близких родственников. Теперь если мошенники попытаются вывести деньги со счёта вашей бабушки, вы можете это пресечь.
Благодаря сервису родственник будет получать онлайн-переводы клиента на дополнительную проверку. Помощник сможет одобрить или отклонить операцию. Если перевод покажется подозрительным, он свяжется с клиентом для уточнения обстоятельств и при необходимости заблокирует операцию. Помощником может стать любой близкий клиенту человек.
Отмечается, что сервис абсолютно безопасен для пользователя. Помощники будут идентифицированы банком и известным самому клиенту. Помощник при этом не сможет сам создавать переводы или проводить другие операции по счёту клиента. Он также не видит остатки и поступления по счетам.
Подключить услугу можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Нужны согласие и клиента, и выбранного им помощника.
Источник: Пресс-служба Сбера