Сбер запустил сервис для защиты бабушки от мошенников

Благодаря сервису родственник будет получать онлайн-переводы клиента на дополнительную проверку. Помощник сможет одобрить или отклонить операцию. Если перевод покажется подозрительным, он свяжется с клиентом для уточнения обстоятельств и при необходимости заблокирует операцию. Помощником может стать любой близкий клиенту человек.

Отмечается, что сервис абсолютно безопасен для пользователя. Помощники будут идентифицированы банком и известным самому клиенту. Помощник при этом не сможет сам создавать переводы или проводить другие операции по счёту клиента. Он также не видит остатки и поступления по счетам.

Подключить услугу можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Нужны согласие и клиента, и выбранного им помощника.