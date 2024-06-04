Сбербанк и ВТБ объединят счета в единую систему

Банки «Сбербанк», «Тинькофф», а также ВТБ и Альфа-банк планируют объединить данные о счетах клиентов в своих мобильных приложениях. Это позволит пользователям видеть всю информацию о своих счетах в одном месте. Проект уже находится в стадии тестирования и скоро станет доступен для сотен тысяч клиентов.

В рамках пилотного проекта ВТБ и Альфа-банк работают над реализацией стандартов открытого банкинга. Они строят систему безопасного обмена данных, чтобы защитить информацию клиентов. Скоро участники тестовой группы смогут получать информацию о своих счетах и картах в обоих банках.

Зампред ВТБ Георгий Горшков отметил, что открытые интерфейсы в финансовой сфере приносят пользу клиентам. Они смогут управлять своими финансами более эффективно, видеть все счета и продукты в одном приложении, а также получать персонализированные предложения. Эта инициатива также поддерживается Банком России и позволит клиентам делиться данными не только с банками, но и с другими организациями для получения индивидуальных предложений.