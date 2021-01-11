Сбербанк может купить «Ситилинк»

Как пишет «Коммерсант», продажа актива «Ситилинка» может стоить около $1 млрд. Она будет полезна для Merlion, руководители которой сейчас находятся под арестом. По словам источника, Сбербанк в конце 2020 года уже провёл предпродажный аудит и оценку Merlion. Помимо «Ситилинка» Сбер рассматривает покупку сети электроники «Позитроника» и сети сервисных центров «Сеть компьютерных клиник».

В банке рассказали, что в декабре 2020 года Сбер и Merlion объявили о стратегическом партнёрстве.