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Сбербанк может купить «Ситилинк»
Пока никто этого не подтверждает
СМИ узнали, что Сбербанк заинтересовался покупкой сети магазинов «Ситилинк», которая входит в группу Merlion. Эксперты считают, что это приобретение позволит Сберу усилить позиции в электронной коммерции и конкурировать с «Яндекс.Маркетом», Ozon и Wildberries.
Как пишет «Коммерсант», продажа актива «Ситилинка» может стоить около $1 млрд. Она будет полезна для Merlion, руководители которой сейчас находятся под арестом. По словам источника, Сбербанк в конце 2020 года уже провёл предпродажный аудит и оценку Merlion. Помимо «Ситилинка» Сбер рассматривает покупку сети электроники «Позитроника» и сети сервисных центров «Сеть компьютерных клиник».
В банке рассказали, что в декабре 2020 года Сбер и Merlion объявили о стратегическом партнёрстве.