Сбербанк начал продавать вычислительные мощности суперкомпьютера

Суперкомпьютер является проектом Сбербанка и его дочерней компании SberCloud. Уже с 12 декабря мощности устройства доступны клиентам. В рамках акции «100 рублей за 100 минут всей мощности суперкомпьютера "Кристофари" для обучения моделей» юрлица могут получить указанное время работы на объёме данных до 10 ГБ. Продлится акция до 12 июня 2020 года.

«Кристофари» базируется на высокопроизводительных модулях NVIDIA DGX-2, оснащённых графическими ускорителями Tesla V100. Эффективная производительность российского суперкомпьютера составляет 6,7 PFLOPs. Пиковая же — 8,8 PFLOPs. «Кристофари» называют самым мощным суперкомпьютером в России. Он предназначен для научно-исследовательских, коммерческих и государственных организаций.