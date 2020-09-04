Сбербанк начнёт выпускать на дороги беспилотные автомобили

Департамент SberDigitalAuto появился в Сбербанке в апреле 2019 года. В его задачи входило построение технологической инфраструктуры для создания и развития автомобильных сервисов в экосистеме Сбербанка.

Дочерняя компания же будет создавать новую платформу для беспилотных автомобилей, а также автомобильную операционную систему. В Сбербанке планируют выпустить первые беспилотники на дороги общего пользования в конце 2020 — начале 2021 года.

«Сбер создает автомобильную платформу, позволяющую обеспечить дистрибуцию российских технологий в автомобили. Это и умные помощники водителя, и беспилотные технологии, и стандарты взаимодействия с умной дорогой», — пояснил руководитель департамента SberDigitalAuto.