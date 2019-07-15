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Сбербанк научился предсказывать выручку всех компаний в России

Помогло машинное обучение
Сбербанк заявил журналистам, что разработал модель, позволяющую банку получать прогнозы выручки по всем активным ИНН за девять месяцев до объявления результатов. Это значит, что банк может предсказать годовую выручку любой российской компании.

Модель использует машинное обучение на основе транзакционных данных. Она анализирует более 1000 показателей. Как сказано в сообщении банка, система «построена для всех 8 миллионов компаний (ИП и юрлиц), присутствующих на российском рынке». На создание таких моделей требуется не менее трёх месяцев.

Сбербанк утверждает, что при помощи модели может получать прогнозы даже по тем ИП, информации о которых нет в открытых источниках. Эти прогнозы банк будет использовать, чтобы лучше работать с ожиданиями и потребностями клиентов.

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