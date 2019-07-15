Сбербанк научился предсказывать выручку всех компаний в России

Модель использует машинное обучение на основе транзакционных данных. Она анализирует более 1000 показателей. Как сказано в сообщении банка, система «построена для всех 8 миллионов компаний (ИП и юрлиц), присутствующих на российском рынке». На создание таких моделей требуется не менее трёх месяцев.

Сбербанк утверждает, что при помощи модели может получать прогнозы даже по тем ИП, информации о которых нет в открытых источниках. Эти прогнозы банк будет использовать, чтобы лучше работать с ожиданиями и потребностями клиентов.