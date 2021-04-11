Сбербанк объяснил, стоит ли россиянам бояться кражи денег с помощью записи их голосов

Сбербанк рассказал, что мошенники не смогут использовать голосовые данные клиентов банков для кражи денежных средств со счетов или оформления кредита на чужое имя. В банке категорично говорят, что такая схема мошенничества технологически невозможна. Сбер утверждает, что данная информация — вымысел. Она используется для того, чтобы посеять панику и подорвать доверие к банкам.

Стоит отметить, что эту информацию журналистам сообщили в пресс-службе полиции. Правоохранители рассказали, что мошенники в Москве звонят клиентам банков, записывают их голос, а затем используют его для кражи денег с банковских счетов.