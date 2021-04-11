Наука и технологии
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Сбербанк объяснил, стоит ли россиянам бояться кражи денег с помощью записи их голосов
В банке говорят, что такое технически невозможно
На днях СМИ предупредили россиян о том, что мошенники стали использовать записи голосов клиентов банков для кражи денег с банковских счетов. В Сбербанке заявили, что этого бояться не стоит.
Сбербанк рассказал, что мошенники не смогут использовать голосовые данные клиентов банков для кражи денежных средств со счетов или оформления кредита на чужое имя. В банке категорично говорят, что такая схема мошенничества технологически невозможна. Сбер утверждает, что данная информация — вымысел. Она используется для того, чтобы посеять панику и подорвать доверие к банкам.
Стоит отметить, что эту информацию журналистам сообщили в пресс-службе полиции. Правоохранители рассказали, что мошенники в Москве звонят клиентам банков, записывают их голос, а затем используют его для кражи денег с банковских счетов.