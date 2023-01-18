Сбербанк пришел в Крым

"Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии", – цитирует пресс-службу банка ТАСС

Ранее основным банком в регионе был РНКБ, который стал частью группы ВТБ, а в прошлом году на полуострове также начал работать Промсвязьбанк, в республике также работает несколько небольших региональных банков.