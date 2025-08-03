Сбербанк призвал страны БРИКС изменить отношение к природе

Страны БРИКС обладают почти 60% мирового биоразнообразия, 44% пресной воды и 43% лесов. Но в Индии, ЮАР и Китае деградация почв уже приносит ежегодные убытки в $ 25−30 млрд. Чтобы остановить этот процесс, Сбербанк предлагает использовать современные цифровые технологии — ИИ и цифровые модели Земли для точного мониторинга и прогнозирования экологических проблем.

Сбербанк уже создал ИИ-систему «Верда», которая помогает отслеживать и прогнозировать процессы деградации почв, а также предлагает способы их остановить и восстановить земли.

Федотова подчеркнула, что меры по адаптации к изменениям климата гораздо дороже, чем профилактика. Рынок «зеленых» цифровых технологий к 2030 году может вырасти до $ 12 трлн, а современные решения уже сейчас позволяют снизить выбросы углекислого газа на 20%.