Сбербанк разрешил менять пин-код карты в личном кабинете на сайте

Поменять пин-код самостоятельно ранее можно было только в приложении Сбербанка. А до этого в случае, если клиент забыл пин-код, ему оставалось только заказывать перевыпуск карты, ждать, пока её изготовят и забирать в отделении банка.

«С развитием современных технологий, включая бесконтактные платежи, и значительный функционал, доступный в Сбербанк Онлайн, нашим клиентам всё реже приходится вводить пин-код для подтверждения операции. В связи с этим, имеют место быть случаи, когда клиент просто забывает свой пароль. Чтобы им не приходилось тратить время и перевыпускать карты, мы ввели функционал установки пин-кода и масштабировали его на всех пользователей Сбербанк Онлайн», — объяснил представитель банка.